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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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30.09.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag freundlich

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag freundlich

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 14,98 GBP.

Rolls-Royce
16.29 CHF -1.83%
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Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 14,98 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'719 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,99 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 300'128 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. 5,85 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,96 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Short 14’808.08 13.84 SL4BRU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’936.45 30.09.2026 11:02:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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