Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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30.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag freundlich
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 14,98 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 14,98 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'719 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,99 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 300'128 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. 5,85 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,96 Prozent Luft nach unten.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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