Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Nachmittag

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,59 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'654 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,47 GBP aus. Bei 14,88 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 4'722'233 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,436 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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