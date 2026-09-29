Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Dienstagvormittag

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'715 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,88 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,86 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 253'576 Rolls-Royce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,436 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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