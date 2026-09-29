Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,89 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'677 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,00 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,86 GBP. Bisher wurden via London 2'030'745 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,45 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 31,57 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,436 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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