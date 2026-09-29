Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Dienstagmittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,91 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'720 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 14,93 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,86 GBP. Zuletzt wechselten via London 854'717 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 31,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,436 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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