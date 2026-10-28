Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,36 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'662 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 12,33 GBP. Bei 12,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 349'273 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,443 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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