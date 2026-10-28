Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 12,54 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'697 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 12,62 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,46 GBP. Zuletzt wurden via London 2'622'779 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Abschläge von 18,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen