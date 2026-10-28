Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,39 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'655 Punkten liegt. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,30 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,46 GBP. Zuletzt wurden via London 989'529 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,96 Prozent. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 21,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,146 GBP.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,443 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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