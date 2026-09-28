Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 14,73 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'724 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,70 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,70 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 301'034 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 7,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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