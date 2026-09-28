Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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28.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Montagnachmittag an
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,94 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,94 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'752 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 15,00 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 14,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'004'428 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
Redaktion finanzen.ch
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