Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 15,28 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'825 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,43 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,27 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,39 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 244'532 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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