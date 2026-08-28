Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 15,21 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'816 Punkten steht. Bei 15,19 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,39 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1'762'673 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 49,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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