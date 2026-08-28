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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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28.08.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag nahe Nulllinie

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Rolls-Royce hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die Rolls-Royce-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,30 GBP.

Rolls-Royce
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Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 15,30 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 15,43 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,27 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,39 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 866'020 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,51 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
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Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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