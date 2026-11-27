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27.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag im Plus
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 13,18 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 13,18 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'685 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,20 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,10 GBP. Bisher wurden via London 257'788 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,34 GBP erreichte der Anteilsschein am 02.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,147 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,444 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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