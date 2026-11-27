Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,06 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'689 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 13,21 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 3'406'229 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2025 bei 10,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,444 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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