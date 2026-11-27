Um 12:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 13,17 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'692 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,21 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,10 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'614'048 Aktien.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2025 bei 10,34 GBP. Mit einem Kursverlust von 21,53 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,147 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,444 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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