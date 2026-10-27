Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag billiger

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,26 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 12,20 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,28 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 680'402 Aktien.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,146 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,443 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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