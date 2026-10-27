Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 12,53 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'700 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 12,56 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,28 GBP. Bisher wurden via London 2'498'500 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,66 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,443 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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