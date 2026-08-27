Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag kaum verändert

Im London-Handel kam die Rolls-Royce-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,42 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'835 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,50 GBP zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,40 GBP. Bei 15,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334'165 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,91 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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