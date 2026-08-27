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27.08.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 15,25 GBP.

Rolls-Royce
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Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 15,25 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,25 GBP. Bei 15,47 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'907'999 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,92 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 33,20 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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