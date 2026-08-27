Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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27.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 15,45 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,45 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'825 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,50 GBP. Bei 15,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'071'595 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,59 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,434 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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