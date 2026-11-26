|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 3,7 Prozent auf 12,97 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 12,97 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,04 GBP aus. Bei 12,95 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 507'641 Aktien.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,34 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 25,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,444 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.