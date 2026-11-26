Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 12,97 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,04 GBP aus. Bei 12,95 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 507'641 Aktien.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,34 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 25,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,444 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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