Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,6 Prozent auf 12,97 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'626 Punkten liegt. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,04 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 3'211'960 Aktien.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 22,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 10,34 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 25,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,147 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,444 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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