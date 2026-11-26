Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 13,00 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'592 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,04 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,95 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1'528'488 Stück.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 18,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2025 bei 10,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,147 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,444 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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