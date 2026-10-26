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26.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag stark gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 5,3 Prozent auf 12,26 GBP.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 5,3 Prozent auf 12,26 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'763 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 12,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,74 GBP. Bisher wurden via London 7'251'799 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 22,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 16,86 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,146 GBP.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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