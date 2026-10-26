Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Montagmittag

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 12:28 Uhr 2,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'738 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,96 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'875'393 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 14,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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