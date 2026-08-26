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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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26.08.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Vormittag stärker

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 15,38 GBP.

Rolls-Royce
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Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'879 Punkten liegt. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 15,40 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,19 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 543'059 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 3,07 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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