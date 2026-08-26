Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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26.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteuert sich am Mittwochnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 15,53 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 15,53 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'913 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,57 GBP. Bei 15,19 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'804'154 Rolls-Royce-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,04 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 GBP belaufen.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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