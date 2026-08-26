Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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26.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochmittag ins Plus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 15,38 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 15,38 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'874 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,19 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1'376'414 Stück.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 3,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,73 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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