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25.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochvormittag ins Minus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 12,94 GBP.
Um 09:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,94 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'518 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 12,82 GBP. Bei 12,97 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 552'822 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,22 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,148 GBP aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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