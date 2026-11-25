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25.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 4,0 Prozent auf 12,50 GBP.
Um 16:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 12,50 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'467 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 12,35 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 12,97 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5'137'565 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 18,48 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,148 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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