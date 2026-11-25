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25.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 12,75 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 12,75 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'502 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,73 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 12,97 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'877'255 Rolls-Royce-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. 24,37 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,05 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,148 GBP.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,443 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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