Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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25.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Freitagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 14,87 GBP zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 14,87 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'676 Punkten steht. Bei 15,09 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 15,03 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'251'635 Rolls-Royce-Aktien.
Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 6,63 Prozent Luft nach oben. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 45,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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