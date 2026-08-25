Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 15,19 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'866 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,23 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,15 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 258'633 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 4,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 32,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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