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25.08.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 15,38 GBP.

Rolls-Royce
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 2,6 Prozent auf 15,38 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'869 Punkten tendiert. Bei 15,47 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,15 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 2'624'802 Aktien.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 3,04 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 33,77 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,434 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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