Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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25.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag höher
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 15,35 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 15,35 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'867 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 15,15 GBP. Bisher wurden heute 1'369'289 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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