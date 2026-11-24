Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 13,46 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,49 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,36 GBP. Bisher wurden via London 317'487 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,75 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 32,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,148 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,443 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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