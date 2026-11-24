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24.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 13,15 GBP abwärts.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 13,15 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'486 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,12 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,36 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'590'490 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,51 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,148 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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