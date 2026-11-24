Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 13,29 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'463 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,28 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,36 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'326'533 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 19,30 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,148 GBP belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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