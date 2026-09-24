Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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24.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,90 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 14,90 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'689 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,87 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,96 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 266'307 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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