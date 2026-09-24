Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Vormittag

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 14,90 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'689 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,87 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,96 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 266'307 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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