Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 14,93 GBP nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'730 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 14,64 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,96 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'851'062 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,75 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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