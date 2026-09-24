Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce

Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 14,74 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'711 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 14,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,96 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'556'499 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 30,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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