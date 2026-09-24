Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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24.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 14,74 GBP ab.
Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 14,74 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'711 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 14,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,96 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'556'499 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 30,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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