|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,90 GBP nach oben.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 12,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'358 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,00 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 322'034 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 21,00 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,148 GBP.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rolls-Royce (finanzen.ch)
|
20.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.