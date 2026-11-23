Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 12,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'358 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,00 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 322'034 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 21,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,148 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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