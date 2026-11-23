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23.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 13,35 GBP nach oben.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 13,35 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'453 Punkten notiert. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,36 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,95 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'279'987 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 15,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,67 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,148 GBP.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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