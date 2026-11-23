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23.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 13,06 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'403 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 13,08 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 12,95 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'161'113 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 21,36 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 21,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,148 GBP je Aktie ausschütten.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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