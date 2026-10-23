Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 12,46 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'714 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 12,46 GBP. Mit einem Wert von 12,68 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 665'877 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 21,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,443 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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