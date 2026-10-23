Rolls-Royce Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus Rolls-Royce

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 5,4 Prozent auf 11,91 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'649 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 11,59 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,68 GBP. Zuletzt wurden via London 15'753'306 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 24,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,146 GBP ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,443 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen