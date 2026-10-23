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23.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag im Sinkflug
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 6,1 Prozent auf 11,83 GBP nach.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 11,83 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'670 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,72 GBP. Bei 12,68 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 8'361'300 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 25,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 16,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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