Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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23.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 15,00 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 15,00 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,07 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,91 GBP. Zuletzt wechselten 338'322 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 32,05 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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