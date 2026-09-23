Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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23.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 15,10 GBP.
Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,13 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,91 GBP. Zuletzt wurden via London 3'055'164 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,01 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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