Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,13 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,91 GBP. Zuletzt wurden via London 3'055'164 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,01 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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